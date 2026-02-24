La Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificó su dominio en el Torneo Apertura 2026 al cerrar la cuarta jornada como líder solitario e invicto, concluyendo la jornada con un empate 1-1 entre Zamora y La Guaira.

El conjunto universitario alcanzó los 12 puntos tras vencer a domicilio al Caracas FC (1-2). Los tantos de Samuel Sosa y Jovanny Bolívar aseguraron la victoria, mientras que Michael Covea descontó para los «Rojos del Ávila», que caen a la casilla 12.

Rayo Zuliano escolta al líder con 9 unidades tras su triunfo ante Puerto Cabello.

Por su parte, Deportivo La Guaira ascendió al tercer puesto gracias al empate frente a Zamora; José Alí Meza adelantó a los naranjas al minuto 5, pero Erickson Gallardo rescató la igualdad para los locales al 86′.

El Deportivo Táchira, bajo la dirección técnica del uruguayo Álvaro ‘Chino’ Recoba, se mantiene en la cuarta posición con 7 puntos luego de una ajustada victoria 2-3 ante el colista Monagas.

Estudiantes de Mérida protagonizó la nota alta de la fecha al propinar un sólido 0-3 a domicilio al Anzoátegui.