César Farías, técnico venezolano al mando del Barcelona de Ecuador, expresó tener «buenas sensaciones» de cara al partido de vuelta contra Argentinos Juniors.

Pese a la derrota por 0-1 en la ida, el estratega confía en que su equipo podrá revertir el marcador este miércoles en Buenos Aires y avanzar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

«Debemos desplegar un buen fútbol en cualquier escenario y aprovechar el convencimiento que tenemos de que podemos remontar», señaló Farías.

El exseleccionador de Venezuela y Bolivia calificó el encuentro como «decisivo» y subrayó la ilusión del plantel.

«Sabemos que se tratará de un duelo cerrado, pero un solo gol nos mete de lleno en la pelea por la clasificación», dijo.

El conjunto torero llega motivado tras vencer 1-0 a Técnico Universitario en el torneo local, partido que marcó el reencuentro con el gol de Darío Benedetto.

Farías anticipa un trámite similar al duelo en Guayaquil, aunque asegura que sus dirigidos llegan en mejores condiciones físicas y con la plantilla completa.

«El fútbol de alto nivel exige equilibrio entre ataque y defensa, y estamos preparados para ambos escenarios», concluyó el técnico, quien dio descanso a figuras clave como Byron Castillo, Luca Sosa y Tomás Martínez para asegurar su frescura en la cita internacional.