El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido formalmente el laudo arbitral internacional que condena a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a su filial, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), al pago de 33,7 millones de dólares más intereses.

La sentencia responde al impago de un préstamo destinado a la adquisición del yacimiento petrolero Corocoro, el cual se nacionalizó poco después de la concesión del crédito.

El proyecto Corocoro

La disputa se remonta a mediados de los años noventa, cuando las partes acordaron someter cualquier controversia a la Corte Internacional de Arbitraje (CCI).

En ese contexto, la entidad británica ConocoPhillips Gulf of Paria financió a CVP para que esta adquiriera el 35 % de participación en el yacimiento Corocoro, con PDVSA como avalista.

Por su parte, en 2007, un decreto del Gobierno venezolano nacionalizó diversos activos energéticos, interrumpiendo el desarrollo normal del proyecto.

Aunque ConocoPhillips llegó a reclamar inicialmente más de 1.400 millones de dólares en Nueva York por diversos conceptos (incumplimiento contractual y enriquecimiento injusto), el tribunal arbitral delimitó la responsabilidad de la estatal venezolana.

La justicia internacional determinó en 2019 que, si bien la nacionalización impidió la continuidad del proyecto, no exoneraba a PDVSA de devolver el préstamo original.

Al no ejecutarse dicho pago, ConocoPhillips solicitó en julio de 2024 la homologación del laudo en Madrid para poder perseguir activos de la petrolera en España.

Decisión del TSJM

El tribunal madrileño ha ratificado que el fallo cumple con todos los requisitos de la Convención de Nueva York de 1958.

Los puntos clave de la resolución van desde la materia en disputa es apta para ser resuelta mediante arbitraje, hasta el respeto a todos los procedimientos y derechos procesales de las partes y el reconocimiento de la deuda no vulnera los principios jurídicos españoles.