En el marco del inicio de la cosecha de arroz correspondiente al ciclo norte-verano 2025-2026, la Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz) ha puesto sobre la mesa una propuesta de precio base de US$ 0,38 por kilogramo de arroz paddy húmedo, con la flexibilidad de ser liquidado en divisas o su equivalente en moneda nacional.

Roberto Latini, director de arroz de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), subrayó que la meta fundamental de este ajuste es garantizar que los productores puedan cubrir sus costos operativos y, con ello, asegurar la continuidad del rubro en el país.

Un escenario de costos al alza

A pesar de que el sector industrial ha planteado un precio de US$ 0,32 —cifra que se ubica por debajo de lo pagado en el ciclo anterior—, el gremio productor sostiene que la realidad económica de finales de 2025 y principios de 2026 obliga a una revisión al alza. Los desajustes monetarios y la inflación han disparado los costos de producción, haciendo que la propuesta de Fevearroz sea vista como una medida de sostenimiento necesaria.

«El precio no puede destruir la producción y el mercado; lo que debemos construir es estabilidad, oportunidades y confianza», aseveró Latini.

Diálogo y mediación estatal

Hasta la fecha, se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo en Caracas y en las principales zonas productoras del país. Si bien aún no se ha sellado un acuerdo definitivo, Latini destacó la receptividad del sector agroindustrial en las negociaciones.

La postura de los gremios es clara: se busca alcanzar un consenso equilibrado y se solicita que el Ministerio de Agricultura actúe como un ente mediador que facilite el entendimiento, evitando la imposición unilateral de precios que pueda desvirtuar la dinámica del mercado.

Visión de exportación y competitividad

Más allá de la coyuntura inmediata, el representante de Fedeagro hizo un llamado a mirar hacia el futuro comercial de Venezuela. La competitividad no es solo una meta interna, sino un requisito de supervivencia ante la inminente apertura a mercados internacionales.

«Pronto tendremos que irnos a competir hacia la exportación; si no alcanzamos competitividad y si no estamos preparados, fracasaremos todos», concluyó el dirigente gremial.