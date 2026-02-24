Marcelo Gallardo anunció oficialmente que dejará de ser el entrenador de River Plate tras el encuentro de este jueves ante Banfield, en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del torneo Apertura.

El «Muñeco» pone fin a una segunda etapa marcada por la ausencia de títulos y una crisis de resultados alarmante, reflejada en 13 derrotas en los últimos 20 partidos. La noticia se dio a conocer a través de un video institucional difundido en las redes sociales del club.

«Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido», expresó un conmovido Gallardo, quien también agradeció el «amor incondicional» de la gente, incluso en los momentos más delicados.

Crisis histórica en números

La actualidad de River es crítica: hoy atraviesa la peor racha del fútbol argentino, superando incluso a equipos que pelean la permanencia como Newell’s o Atlético Tucumán.

Para encontrar un registro similar (12 derrotas en 20 partidos), hay que remontarse a la era amateur, entre 1910 y 1911.

La falta de reacción ante la adversidad ha sido el síntoma más grave de este ciclo, sienod la última vez que River dio vuelta un resultado se remonta al año 2024 ante Instituto (3-2).

El equipo acumula 19 partidos consecutivos sin poder ganar tras recibir el primer gol, de los cuales perdió los últimos 11 de forma consecutiva.

En este segundo ciclo, cuando empezó perdiendo, el balance se ubicaba en 14 derrotas y 5 empates (incluyendo una eliminación por penales).

Incluso cuando el equipo logró ponerse en ventaja, no pudo sostener los resultados, como ocurrió recientemente en las derrotas ante Palmeiras (1-3) y Rosario Central (1-2), donde comenzó ganando y terminó con las manos vacías.