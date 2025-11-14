Con motivo de brindar un respaldo de primer nivel a las actividades que cumplen la Fundación ‘Me Diste de Comer’ durante la mañana de este viernes 14 de noviembre se cumplió con una Súper bailoterapia que juntó a varios instructores e instructoras del ramo, ante un numeroso grupo de asistentes a la clase.

El evento que encabezó la profesora Moraima Manzano, instructora organizadora del evento y que cuenta con más de 30 años de ejercicio, también contó con el instructor José Gregorio Carrillo, también con más de tres décadas en la actividad, además de las también profesoras Osmarys Mercado, Yuli España, Edson Yamir, Jesica Hernández y Mariani Lugo.

La profesora Moraima agradeció y saludó de manera especial con la bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo a Dios por «el granito de arena» que estamos colocando para la fundación ‘Me Diste de Comer’.

Mientras tanto, los encargados de la obra de labor socia que se cumple, dieron a conocer sus impresiones.

«Fue una gran jornada. Muy bello todo, muy hermoso la presencia de los participantes en el evento, su contribución fue bellísima», expresó el señor Carlos Corinaldesi, luego que se le consultara sobre la actividad, que culminó pasadas las 9 de la mañana, en el referido núcleo deportivo enclavado en la Urbanización Río Caura II.

Apoyo de primer nivel de la instalaciones y del personal de Polideportivo Venalum, para la realización del evento, que además contó -aunque se hizo bajo techo- de un maravilloso sol guayanés.