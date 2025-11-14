La CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025 completó este jueves 13 de noviembre su segunda jornada en el Poliedro de Caracas, marcada por un alto nivel competitivo y la continuidad del gran desempeño de las selecciones nacionales.

Tras dos fechas disputadas, Venezuela mantiene pleno de triunfos en ambas categorías, mientras que Colombia también consiguió una jornada perfecta frente a Ecuador consiguiendo sus primeras victorias.

A primera hora, el combinado colombiano sumó sus primeros puntos del certamen. La Sub-20 superó 3-1 a Ecuador en un partido de ritmo elevado, y más tarde la selección absoluta repitió victoria al imponerse 2-1 ante la representación meridional, completando así una fecha impecable para la delegación cafetera.

En el turno vespertino, Venezuela volvió a responder ante su público y extendió su gran momento en el torneo. La Vinotinto Sub-20 protagonizó una remontada memorable tras levantar un marcador adverso (1-3) y terminar imponiéndose 5-3 frente a Perú.

Un hat-trick de José Ledezma en la primera mitad —que finalizó igualada— devolvió al equipo al partido, mientras que los tantos de César Chávez y Endrick Fuenmayor completaron la remontada vinotinto en un compromiso de carácter y contundencia ofensiva.

Jerarquía de la selección absoluta

Posteriormente, la Vinotinto absoluta mostró jerarquía, orden y solvencia para vencer 3-1 al cuadro peruano, en un partido donde los dirigidos por Robinson Romero mantuvieron el control del juego y reforzaron su condición de candidatos dentro del certamen. Los goles fueron obra de Greudy Salas, Kevin Briceño y Ricxon Arguello, quien alcanzó su segundo tanto en la competición.

La Vinotinto volverá a escena el sábado 15 de noviembre, cuando enfrente a Ecuador.