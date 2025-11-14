Con buen pié m archan los seleccionados de Venezuela en el certamen. Foto prensa FVF

La CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025 completó este jueves 13 de noviembre su segunda jornada en el Poliedro de Caracas, marcada por un alto nivel competitivo y la continuidad del gran desempeño de las selecciones nacionales.

Tras dos fechas disputadas, Venezuela mantiene pleno de triunfos en ambas categorías, mientras que Colombia también consiguió una jornada perfecta frente a Ecuador consiguiendo sus primeras victorias.

A primera hora, el combinado colombiano sumó sus primeros puntos del certamen. La Sub-20 superó 3-1 a Ecuador en un partido de ritmo elevado, y más tarde la selección absoluta repitió victoria al imponerse 2-1 ante la representación meridional, completando así una fecha impecable para la delegación cafetera.

En el turno vespertino, Venezuela volvió a responder ante su público y extendió su gran momento en el torneo. La Vinotinto Sub-20 protagonizó una remontada memorable tras levantar un marcador adverso (1-3) y terminar imponiéndose 5-3 frente a Perú.

Un hat-trick de José Ledezma en la primera mitad —que finalizó igualada— devolvió al equipo al partido, mientras que los tantos de César Chávez y Endrick Fuenmayor completaron la remontada vinotinto en un compromiso de carácter y contundencia ofensiva.

Jerarquía de la selección absoluta

Posteriormente, la Vinotinto absoluta mostró jerarquía, orden y solvencia para vencer 3-1 al cuadro peruano, en un partido donde los dirigidos por Robinson Romero mantuvieron el control del juego y reforzaron su condición de candidatos dentro del certamen. Los goles fueron obra de Greudy Salas, Kevin Briceño y Ricxon Arguello, quien alcanzó su segundo tanto en la competición.

La Vinotinto volverá a escena el sábado 15 de noviembre, cuando enfrente a Ecuador. 

