LOS CONJUNTOS BRASILEÑOS no solo han ganado las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores, donde han confirmado alta superioridad tanto en lo deportivo, económico y estructural de su prestigioso campeonato sobre el resto del continente.

Palmeiras y Flamengo prometen un espectáculo de alto nivel para la gran final de la contienda programada para el sábado 29 en el estadio Monumental de la Lima.

EN EL BALOMPIÉ VENEZOLANO, mantener el gran momento es el mensaje del entrenador Eduardo Saragò para sus pupilos. El conjunto de Puerto Cabello ha venido de atrás para sellar su pase a la finalísima del Torneo Clausura con orden y contundencia.

YOANDRY OROZCO RESPONDIÓ a lo grande con Carabobo siendo su director de orquesta y ya colecciona nueve anotaciones con el granate. Un plantel que ya acostumbró a sus hinchas a ser protagonistas bajo la gerencia exitosa de Giuseppe Palmisano.

Los valencianos tienen amplia profundidad en todas sus líneas. Daniel Farías ha sabido ordenar bien a su oncena, sacando provecho a la velocidad por las bandas.

QUÉ CALIDAD LA DE Ridenson Morillo para guiar a Trujillanos. Una excelente visión de juego para este volante andino que sigue en ascenso. Desde jovencito pintaba para grandes cosas el orgullo del sector Plata tres de la acogedora Valera.

Es letal en los contragolpes. Otro destacado fue su paisano Jesús Abreu un diez que hizo mucho daño con sus pases filtrados.

WILYER ABREU se afianza como uno de los mejores patrulleros de la Liga Americana, tras ganar el Guante de Oro con los Medias Rojas de Boston y convertirse en el sexto zuliano que se acredita este galardón. El novato de 24 años vuelve a descollar con su gran alcance y el poderío de su brazo.

Un defensor elite que promete seguir brillando y formidable también lo que hizo el polifuncional Javier Sanoja, quien triunfa como uno de los grandes utilitys de los Marlins como segunda y tercera base, campocorto, jardinero izquierdo y central, que lo convierten en un jugador muy completo.

El admirado Ken Grifey Jr a pesar de que fue uno de los mejores peloteros nunca llegó a disputar una Serie Mundial.

IVAN PALAZZESE ha sido uno de los mejores motociclistas venezolanos de la historia. Se inició cuando solo tenía trece primaveras bajo la supervisión de su maestro Andrea Ippolito. Logró participar en 69 grandes premios, sumando dos victorias y figuró en nueve pódiums.

El 28 de mayo de 1989 –por cierto el mismo día en el que Mineros de Guayana alcanzó su única estrella en el fútbol nacional venezolano) falleció durante un accidente en el circuito de Hockemheim. (Alemania). Era un amigo súper especial del gran Johnny Cecotto.

MUY PRODUCTIVO el alero Michael Carrera durante su participación en la liga profesional de México. El nativo de Puerto La Cruz se lució con los Diablos Rojos promediando 14.08 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias por duelo en 38 encuentros donde vio acción.

Abrazo grande para el asiduo lector Carlos ‘Matador’ Hernández, gran profesional de la educación y conocedor del básquet, su pasión.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.