Gilmar Pisas​​, primer ministro de Curazao, ofreció una rueda de prensa este lunes 25 de agosto en la que pidió a los ciudadanos curazoleños que “evite realizar viajes a Venezuela hasta nuevo aviso”.

Confirmó que los “tres buques estadounidenses”, el USS Gravity, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, “llegarán a la isla”.

“Uno de ellos está previsto para el próximo jueves 28 de agosto”, comentó.

Afianzó que el pueblo “puede estar tranquilo”, ya que no hay “ninguna indicación de combate directo hacia Curazao”.

“La presencia militar en el Caribe es una medida preventiva y estratégica contra el tráfico de drogas”, aseguró Pisas.

La flota se trataría de la que anunció el Pentágono que desplegaría en el Sur del Caribe para combatir el narcotráfico.