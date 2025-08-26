Este martes 26 de agosto, el director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar protagonizaron una noche memorable en el Estadio de Wembley, Londres, como parte de la gira mundial Music of the Spheres de la banda británica Coldplay.

Chris Martin, líder del grupo, presentó a los músicos venezolanos como “mi orquesta favorita en el mundo”, antes de dar paso a una vibrante apertura que combinó piezas de Beethoven, John Williams, Leonard Bernstein, Antonio Vivaldi y Alberto Ginastera.

El clímax de la velada

El momento más esperado llegó cuando la orquesta se unió a Coldplay en la interpretación de Viva la Vida y Feels Like I’m Falling in Love.

Ambas ejecuciones desataron una ovación ensordecedora y el ondear de banderas venezolanas en las gradas, que tiñeron de emoción el estadio.

Para muchos asistentes, fue un encuentro entre la majestuosidad de la música académica y la energía de una de las bandas más influyentes del pop mundial.

Un homenaje a El Sistema

La presentación en el concierto de Coldplay también tuvo un profundo significado cultural, pues celebró los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, proyecto del que la Sinfónica Simón Bolívar es emblema.

El público londinense podrá revivir esta colaboración única en los próximos conciertos de Coldplay en Wembley, previstos para los días 27, 30 y 31 de agosto, así como el 3, 4, 7 y 8 de septiembre.