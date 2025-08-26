Major League Baseball dio a conocer de manera oficial el calendario completo de la temporada regular del 2026 el martes.

El campeonato del 2026 comenzará el miércoles 25 de marzo, con un partido inaugural nocturno en solitario entre los Gigantes y los Yankees en el Oracle Park de San Francisco, seguido por una cartelera de 14 partidos el jueves 26 de marzo, siendo el Día Inaugural tradicional más adelantado en la historia de MLB.

En honor al 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el 96to Juego de Estrellas anual se celebrará en el Citizens Bank Park de Filadelfia el martes 14 de julio. Las festividades serán las primeras organizadas por los Filis desde 1996 y las primeras que tendrán lugar en el Citizens Bank Park, que se inauguró en el 2004.

Manteniendo el estilo de la historia reciente, los clubes albergarán los mismos enfrentamientos interligas estelares que hace dos temporadas, con viajes notables que incluyen a los Medias Rojas en el Busch Stadium (10-12 de abril), los Dodgers en el Yankee Stadium para abrir la segunda mitad (17-19 de julio), los Yankees en el Wrigley Field (31 de julio-2 de agosto) y los Cachorros en el Fenway Park para terminar la campaña (25-27 de septiembre).

La temporada del 2026 también tendrá otro «Fin de Semana de Rivalidades» del 15 al 17 de mayo, presentando enfrentamientos de rivalidades regionales que incluyen a Yankees en casa de los Mets, los Cachorros visitando de los Medias Blancas, Reales vs. Cardenales, Rangers ante Astros, Orioles frente a Nacionales y Angelinos recibiendo a Dodgers.

Aunque los Atléticos pasarán la temporada del 2026 en el Sutter Health Park de West Sacramento, serán anfitriones de series consecutivas en el Las Vegas Ballpark, hogar de los Aviadores de Las Vegas, del 8 al 10 de junio (vs. los Cerveceros) y del 12 al 14 de junio (vs. los Rockies).

Los 30 equipos estarán en acción en el Día de Jackie Robinson (15 de abril), el Día de Lou Gehrig (2 de junio) y el Día de Roberto Clemente (15 de septiembre). Los Dodgers, Yankees y Piratas estarán todos en casa para cada una de sus respectivas ocasiones. Los Yankees también recibirán a los Mets del 11 al 13 de septiembre para conmemorar el 25 aniversario del 11 de septiembre.