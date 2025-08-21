La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, se prepara para protagonizar un momento único en su trayectoria: acompañar a la banda británica Coldplay durante diez presentaciones en el icónico estadio de Wembley, en Londres, a partir de este viernes.

Este hito consolida a la orquesta como una de las más influyentes del mundo, reafirmando el legado del proyecto musical y social de El Sistema, que celebra este año su 50 aniversario.

Parte de la gira mundial

La participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar formará parte de la gira internacional Music of The Spheres, de Coldplay.

Las presentaciones conjuntas están previstas para los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, además del 3, 4, 7 y 8 de septiembre, informa El Nacional.

La inclusión de la orquesta venezolana en una de las giras más exitosas del mundo de la música contemporánea representa no solo un logro artístico, sino también un reconocimiento a décadas de disciplina y formación de generaciones de jóvenes músicos.

Un tributo al maestro Abreu

Durante el anuncio, Gustavo Dudamel destacó que este encuentro musical simboliza un compromiso renovado con la visión del maestro José Antonio Abreu, fundador de El Sistema.

“Pienso mucho en el maestro Abreu, en esa visión y esos valores que han hecho posible este logro. Es un momento que nos compromete aún más a seguir adelante”, expresó Dudamel.

De esta forma, la orquesta no solo se suma a un espectáculo de talla mundial, sino que también reafirma su papel como embajadora cultural de Venezuela, llevando su música a uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.