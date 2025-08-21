Un caso de violencia de género estremeció a la parroquia Tocuyito este pasado domingo, cuando una mujer de 44 años murió tras ser ahogada en la piscina de su residencia durante una acalorada discusión con su pareja, quien fue detenido después de varios días prófugo.

Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años, perdió la vida luego de un trágico altercado con su pareja, Cruz Deninson Rincón Lozano, de 42 años, dentro de la urbanización Casa Miel en el sector El Safari, municipio Libertador, estado Carabobo.

Según informes oficiales, la disputa se originó por problemas personales entre ambos mientras compartían en familia.

Durante la noche del 17 de agosto, la pareja se enfrentó en la piscina de la residencia, donde la conversación subió de tono hasta que Rincón Lozano, presuntamente, sometió a la víctima y la mantuvo sumergida en el agua hasta causarle la muerte.

El sujeto luego de cometer el crimen, tomó el vehículo de la mujer —una camioneta particular— y huyó del lugar, abandonándola posteriormente en una zona cercana.

Hallazgo del cadáver

El hallazgo del cuerpo de la mujer fue reportado por familiares, quienes intentaron brindarle auxilio sin éxito.

De inmediato, se activó un operativo especial por parte de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito del Cicpc, quienes se dedican a casos de violencia y homicidios.

La intensa búsqueda llevó a que el agresor fuera acorralado en las adyacencias de su residencia, lugar donde optó por entregarse voluntariamente en la sede del Ministerio Público, donde se le notificaron los cargos por femicidio.

El director nacional del Cicpc, Douglas Rico, destacó la eficacia del trabajo policial para capturar al sospechoso en tiempos cortos.

Este femicidio se suma a los casos de violencia contra las mujeres que se reportan en la región, generando rechazo social y llamados a reforzar la prevención y sanción de estos delitos.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles, mientras las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier signo de violencia de género.

Familiares y allegados a la víctima han expresado gran conmoción y solicitan justicia pronta para Nuvia Indira Perozo, cuyo caso refleja la urgencia de políticas públicas más efectivas para proteger a las mujeres en situación de riesgo.