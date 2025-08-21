La reconocida Fundación La Barraca, con 52 años de trayectoria, ha abierto las inscripciones para su taller de teatro, una iniciativa que busca formar a una nueva generación de artistas en las tablas.

Este taller, denominado «Taller Montaje», está diseñado para captar la atención de niños, jóvenes y adultos, ofreciendo un espacio de aprendizaje y desarrollo de habilidades escénicas.

La institución, que se ha consolidado como un pilar fundamental en la escena teatral de la región, invita a todos los interesados a sumarse a esta experiencia formativa que promete ser enriquecedora y divertida.

Detalles del taller

Las inscripciones de la Fundación La Barraca estarán disponibles desde el 1 hasta el 15 de septiembre, con cupos limitados para garantizar una atención personalizada y de calidad a cada participante.

El taller se desarrollará en el periodo 2025-2026, específicamente de septiembre a enero, con sesiones sabatinas.

El horario establecido es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., lo que permite a los estudiantes compaginar esta actividad con otras responsabilidades.

La Fundación La Barraca, fiel a su compromiso con la comunidad, busca fomentar la creatividad y el talento a través del juego y el aprendizaje, dos pilares fundamentales de su metodología.

Más que un taller, una experiencia de vida

Participar en este taller no solo implica aprender a actuar, sino también a desarrollar habilidades esenciales para la vida, como el trabajo en equipo, la expresión corporal, la oratoria y la confianza en uno mismo.

El teatro es una herramienta poderosa que permite a las personas explorar diferentes emociones y perspectivas, abriendo un mundo de posibilidades creativas.

La Fundación La Barraca, con su vasta experiencia, ofrece un ambiente seguro y estimulante donde cada individuo puede descubrir su potencial artístico y personal.

Para mayor información, los interesados pueden contactar a la fundación a través de su cuenta de Instagram (@fundacionlabarraca) o por WhatsApp al 0424-9385349.

La invitación está abierta a todos aquellos que deseen sumergirse en el fascinante mundo de la actuación y formar parte de una tradición que ya ha cumplido 52 años.