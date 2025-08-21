Jesús Luzardo volvió a mostrarse dominante y mantuvo a raya a la ofensiva de Seattle durante seis innings, para ser una de las claves en la paliza de Filadelfia 11-2, el miércoles por la tarde en el Citizens Bank Park.

Los Filis completaron su primera barrida de tres juegos sobre los Marineros en la historia de la franquicia. En la serie, Ranger Suárez (10), Cristopher Sánchez (12) y Jesús Luzardo (12) establecieron un récord para la franquicia (desde 1900) de más ponches para lanzadores abridores en una sucesión de tres encuentros frente al mismo rival, con 34.

“Para nosotros, como rotación, lo mejor que podemos hacer es seguir adelante y demostrar que somos una rotación de primera línea”, comentó Luzardo, entrevistado por MLB.com. “Todos salen y se esfuerzan por cumplir con su trabajo”.

Esta es la primera vez en la Era Moderna (desde 1901) que los tres iniciadores de Filadelfia lograron al menos 10 abanicados en una serie de tres juegos, de acuerdo con Elias Sports Bureau. En tanto, que es el sexto equipo en lograrlo, uniéndose a los Padres de San Diego (2021), los Astros de Houston (2018), los Gigantes de San Francisco (2016), los Piratas de Pittsburgh (2015) y los Astros (1978).

Luzardo registró el duodécimo juego de su carrera con más de 10 ponches y su quinto esta temporada, con lo que sigue aumentando su récord personal. Además, logró 21 swings perdidos, su máximo en 2025 y la mayor cantidad desde el 28 de septiembre de 2023 (22), según Statcast.

Luzardo también se convirtió en el séptimo pitcher de los Filis (décima ocasión) en lanzar 6.0 entradas o menos con 12 o más ponches en un juego desde 1901. Se unió a Brandon Duckworth, Cole Hamels, Aaron Nola (3 veces), Nick Pivetta, Curt Schilling (2) y Vince Velásquez, informó Elias Sports Bureau.

El récord de guillotinados en un desafío para Luzardo es de 13, establecido el 23 de julio de 2023, cuando todavía vestía el uniforme de los Marlins de Miami.

Sánchez y Luzardo se erigieron en la segunda pareja de compañeros siniestros desde 1901, en conseguir 12 o más ponches cada uno en juegos consecutivos. Se unieron a Julio Urías (12 ponches) y Clayton Kershaw (13 ponches), quienes lo hicieron con los Dodgers de Los Ángeles en 2021.

Luzardo aisló tres hits y una carrera, producto de un jonrón solitario de Julio Rodríguez en el primer tamo, sin boletos, en su sólido trabajo.

Ahora, exhibe balance de 4-1, con 3.98 de efectividad (40.2 IP/18 CL) y 1.03 de WHIP, con 12 pasaportes y 48 ponches, en sus más recientes siete aperturas, incluidas las últimas cinco de calidad.

Una actuación que mejoró su récord global en la campaña a 12-6 y un promedio de anotaciones limpias de 4.10.

Filadelfia terminó con 48 hits y pisó el plato 29 veces en la serie, con lo que respaldó de manera determinante a sus lanzadores. Es la primera vez que el club cuáquero registra al menos 48 hits y al menos 29 carreras en un lapso de tres juegos, desde el 8 al 14 de julio de 2007 (52 H, 31 CA).

En cifras

Jesús Luzardo es apenas el quinto zurdo venezolano que logra ponchar al menos 12 rivales en una actuación de menos de 9.0 innings, de acuerdo con Baseball-Reference. Los otros son Wilson Álvarez (4 veces), Omar Daal (1), Eduardo Rodríguez (4) y Johan Santana (15). “El Gocho”, doble ganador del premio Cy Young, ostenta el récord con 17 abanicados en 8.0 entradas contra los Rangers de Teaxas, el 19 de agosto de 2007.

Ese encuentro es considerado por algunos analistas como el mejor partido para un lanzador, que no llegó a transitar toda la ruta. “No lancé el noveno por el conteo de pitcheos. Desde el séptimo inning, el mánager (Ron Gardenhire) estaban hablando sobre eso. El número clave para los abridores era 100 pitcheos, ahí era donde se tomaba la decisión”, recordó Santana, en Abriendo El Podcast.

Su trabajo terminó con 112 envíos y estableció un récord de abanicados para los Mellizos de Minnesota.

El dato

El relevista José Alvarado regresó con Filadelfia tras cumplir una suspensión de 80 juegos por violar la política de sustancias prohibidas de la MLB.

Recibió una ovación del público, según la reseña de la agencia AP, y lanzó una octava entrada perfecta, ponchando a Cal Raleigh para cerrar el tramo.