Kerlys Montilla y David García se convirtieron en campeones y Dionangel Vargas se quedó con la plateada en la primera jornada de levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Venezuela saltó a la plataforma a primera hora de competencia con Vargas (65kg), nacido en 2007 y participando en sus primeros Juegos Panamericanos.

Batalló con fuerza

Batalló hasta el final con el representante de Colombia, José González, 2 años mayor que él, quien se vio sumamente cómodo en su presentación.

Vargas fue segundo en el arranque al levantar 123 kg, segundo en envión con 150 y segundo en el total con 273 kilogramos levantados para acreditarse la medalla de plata.

Luego de la premiación y en zona mixta Vargas aseguró: “Estoy contento más no satisfecho, sé qué podía haber hecho más por la de oro, veo la medalla y me alegro, se la dedico a Venezuela y a todos los que día a día me apoyan”.

Cupo a Lima 2027

En acto seguido llegó el primer baño dorado y el boleto directo a los Panamericanos Adulto, Lima 2027, con Montilla (53 kg), que estuvo perfecta desde su primer intento levantando 75, 78 y 81 para ser líder en el arranque y encaminar su camino al podio.

En el arranque la venezolana siguió por un solo camino y alzó 95, 98 y 102 para un total de 183 kg, 10 más que su más cercana rival y que le acreditó como campeona de esta edición.

«Es un orgullo ser campeona panamericana, despedí mi último año juvenil como se debía, me clasifiqué para Lima. Ahora es que vienen cosas buenas”, recalcó Montilla.

Lucha cerrada

No había terminado la celebración con Montilla cuando García regaló a Venezuela otra medalla de oro. que trabajó fuerte, ya que por un momento, hasta 4 levantadores estuvieron empatados.

El criollo lideraba por solo un kilogramo de distancia, batalló de principio a fin en la división de los 71 kg y se subió a lo más alto al conseguir 125 kg en arranque y 155 en envión para un total de 280 kg.

«Tuve mucho tiempo trabajando por esto, fue una competencia de tú a tú, lo que más me emociona es que estaré en Lima 2027”, aseguró el flamante campeón panamericano.

Continúa la acción

Este jueves sigue la participación venezolana con Ángel Rodríguez (88 kg) y Diana Bellorín (66 kg) quienes buscarán sumar nuevas medallas para la causa nacional.

El levantamiento de pesas se disputa hasta sábado 23 de agosto, último día de los juegos.