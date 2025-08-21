La lucha para la representación de Venezuela, inició de gran forma en los Juegos Panamericanos Junior, con la medalla de oro de Juan Díaz, obtenida en la categoría 97 kg de la modalidad grecorromana.

Así mismo, sus compañeros Darfel Parada (77 kg) y Luis Talavera (130 kg) llegaron a las finales de su categoría y cerraron con preseas de plata. Y en última instancia, Brian Ruiz (87 kg), completó el cuarteto de preseas con una medalla de bronce.

Díaz derrotó a Ricardo Gómez de Argentina 5-1 en cuartos de final; siguió con victoria en semis con un contundente 9-0 ante Thalyson Aleixo de Brasil y finalmente en el combate dorado acabó 5-3 con el mexicano Dorian Trejo.

Pasividad favorable

En ese último combate, faltando 4:37 en reloj, Díaz sumó un punto y por pasividad el representante de México terminó con el cuerpo en el colchón. Allí con dos giros llegó a los 5 puntos que decidieron la balanza a su favor.

No obstante, faltando 2:09 minutos de combate, su rival puntuó y el venezolano fue al suelo. El rival solo pudo completar un giro y sumó 2 puntos más que no fueron suficientes para revertir el marcador.

Boleto a Lima

«Fue una batalla dura, estos fueron mis segundos Juegos Panamericanos Junior, en los primeros agarré bronce y tuve esa espinita», recordó Díaz.

«Ahora la gente me conoce, los adversarios se entrenaron para mí, porque sabían que me iba a llevar la victoria”, expresó el medallista dorado que con el triunfo consiguió el boleto a la Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Parada dio guerra

En cuanto a Parada, su camino a la medalla inició al vencer en cuartos de final a Joenni Gómez de Cuba por 3-1; luego en la semifinal hizo lo propio 4-0 contra Starlin Laguerre de Dominicana.

Lamentablemente en el duelo dorado cayó 1-5 ante Aydin Rix de Estados Unidos en un combate que empezó perdiendo cuando faltaban 4:45 minutos en el reloj y que no pudo nunca revertir a su favor.

«Vengo de una racha mala de dos años y he ido reconstruyendo lo que yo era cuando comencé. La mentalidad es algo en lo que he trabajado demasiado, en este combate final me faltó un poco más de mí», comentó con serenidad luego de culminar con su participación en ASU 2025.

Roce y emoción

La última plata de la tarde-noche la protagonizó Talavera desde el primer combate en el que venció 2-1 a José Núñez de Dominicana.

Seguidamente, terminó 9-0 su segundo encuentro ante Ayden Williams de Bárbaros y en semis venció 5-0 a Wesley Barros de Brasil.

En su último combate empezó puntuando a los 4:42 minutos ante Aden Attao de Estados Unidos, pero a falta de 2:07 minutos el norteamericano colocó el duelo a su favor y terminó venciendo con un marcador final de 3-1.

«No estoy muy contento pero sí agradecido con Dios por la experiencia. Esto es roce y emoción para mí por aprender cada día de las competencias internacionales. Hay que seguir entrenando y trabajando. Les mando un gran beso y abrazos a todos allá en Venezuela», declaró al terminar la competencia.

Tercer puesto

En cuanto a la construcción del bronce de Ruiz, la faena inició con una dura derrota 1-5 ante Payton Jacobson de Estados Unidos, que posteriormente finalizó con la medalla de oro.

Con el revés solo le quedó luchar por el tercer puesto del podio ante Cristian Pelegrino de Cuba, a quien venció 6-0 para consumar la medalla.

“En cierto modo es gratificante o te ayuda el no irte con las manos vacías y hayas contribuido con la participación de tu país. Pero mi pronóstico era el oro, porque había quedado campeón en el clasificatorio. Pero un error técnico con un luchador de alto nivel, por muy mínimo que sea, decide el enfrentamiento”, argumentó.

Otros dos atletas también tuvieron participación, pero sin éxito en la obtención de medallas.

Luis Medina en la categoría 67 kg, perdió en el debut 8-0 ante Jeremy Peralta de Ecuador y luego en el combate por bronce 1-3 ante Ronaldo Sánchez de Colombia.

Finalmente, Jonaiker Martínez de los 60 kg, cedió con Cristopher Verástegui de Colombia en su único duelo del día.