Wilmary Toro dijo adiós al Patinódromo del Comité Olímpico Paraguayo, como la atleta venezolana con más medallas a la fecha, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la final de la prueba de 500 metros + distancia individual femenino, culminó con tiempo de 47.654, en el cuarto puesto, pero la chilena Catalina Lorca fue descalificada para que la barinesa subiera al tercer lugar del podio.

Choque frustrante

«Para esto entrené y me preparé mucho. Lamentablemente, perdí la medalla de plata en los últimos 60 metros. Al final, tuvimos un choque con Lorca, pero gracias a Dios no tuve ninguna caída. Si estaba molesta, porque iba por la medalla de plata y perderla de esa manera a tan poquitos metros, es un poquito frustrante», reflexionó Toro.

Toro se va de Asunción con medalla de plata en los 1.000 metros esprint individual y medalla de bronce en los 200 metros contra meta.

«Esto es apenas el comienzo. Se me abren muchas buenas expectativas. Ahora concentrarme a los campeonatos del mundo y a los Juegos Bolivarianos en diciembre», aseguró.

También terminó con el tercer mejor tiempo de 45.521 segundos en el heat 1 y avanzó a semifinal este martes dónde logró el segundo mejor tiempo del heat 2, 47.017, en la jornada suspendida por condiciones climáticas desfavorables.

Puntos luchados

Por su parte, Daniela Bustamante se estrenó en la capital de Paraguay con medalla de bronce en la final de los 5.000 metros por puntos.

«Con ganas de darle con más ganas en la siguiente prueba y demostrar que lo puedo hacer mejor. Una prueba dura, con rivales duras. Una prueba de puntos», enfatizó Bustamante tras acumular 11 puntos en las 25 vueltas a la pista.

Bustamante se llevó el máximo de dos puntos en los giros 2, 7, 13 y 18.

En horas de la tarde, Bustamante compitió en los 10.000 metros por puntos y se ubicó quinta, tras ser eliminada a falta de dos vueltas. Bustamante logró medalla de bronce en esta prueba en Cali 2021.

Torres séptimo

En la final de los 5.000 metros por puntos, Brandon Torres terminó séptimo con solo dos puntos sumados. En los 10 mil metros por puntos masculino, fue sexto tras ser eliminado a falta de tres vueltas.

Asimismo, en 500 metros + distancia individual masculino, José Carlos Rojas cerró con tiempo de 43.898 segundos y descalificación por un agarrón en la recta antes de llegar a la meta.