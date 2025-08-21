Familias de la urbanización Curagua II están sufriendo por el daño de un transformador que se les quemó y por el que han puesto denuncias para mejorar el servicio, afectándolos desde el pasado mes de abril.

Migdalis Jaimes una de las afectadas de la comunidad, presentó la situación que esperan los organismos competentes puedan solventar.

«Nosotros somos residentes de la Urbanización Curagua II, manzana Le con Lg, tenemos una problemática de un transformador quemado, ya tenemos cuatro meses desde que sucedió este percance, por cuanto sucedió el 12 de abril de este año».

Más adelante indicó que «hemos ido a varios entes competentes, pero no hemos sido escuchados, ellos dicen que es con la aplicación Venapp, pero allí ya hemos realizado varias denuncias, pero no hemos logrado ser escuchados».

A su vez, refirió que a raíz de este transformador quemado, «se nos han quemado el pararrayos y el tabaco o corta corriente, lo hemos comprado de la propia comunidad, porque ellos alegan que no los tienen. Pero no podemos y no tenemos los recursos para comprar un transformador que cuesta tres mil dólares, que nos han dicho».

La problemática a varios sectores residenciales y familias que hacen vida en este sector, y que ha llevado a los perjudicados, a tener que pegarse con otros transformadores, lo que además del riesgo, crea miedo en ellos, ante esta situación presentada.

«Estamos asustados porque no sabemos que pueda originarse una explosión ante lo sobrecargado que se pondría ese otro transformador. Pero no somos escuchados», sostuvó.

«Hacemos un llamado a los entes como la Alcaldía, Gobernación, la misma Venapp, pero no hemos logrado obtener una respuesta favorable», concluyó.