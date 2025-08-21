El Caribe Royale Resort de Orlando, Florida, será la sede este sábado del combate entre la estadounidense Stephanie Han y la colombiana Paulina Ángel por el título mundial femenino ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Han (7-1-2), nacida en El Paso, Texas, es una boxeadora que se caracteriza por la presión constante a sus rivales. A sus 34 años, apela a la experiencia. También se desempeña como policía.

Han conquistó el título mundial ligero de la AMB en febrero de 2025, cuando noqueó en el primer asalto a Hannah Terlep en el Coliseo de El Paso. Con una derecha recta al rostro, definió el combate en apenas 1 minuto y 59 segundos, en una actuación que sorprendió por su contundencia.

Por su parte Paulina Ángel (10-1-2), oriunda de Medellín, Colombia, llega como retadora oficial tras una racha de seis combates sin conocer la derrota. A sus 24 años, ha construido su carrera en el circuito colombiano, destacando por su estilo ofensivo, movilidad y capacidad para conectar combinaciones en corto. Su récord incluye tres nocauts y dos empates.

Su última pelea fue el 28 de febrero de 2025, cuando venció por decisión unánime a su compatriota Johen Paola González en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería. En ese combate, Ángel mostró dominio táctico, buen manejo de distancia y resistencia física, consolidando su perfil como contendiente internacional.

El duelo entre Han y Ángel presenta un choque de estilos: la estadounidense apuesta por control, volumen y experiencia; la colombiana responde con agresividad, ritmo alto y hambre de trascender. Ambas llegan con mucha motivación y con la posibilidad de consolidar sus carreras.