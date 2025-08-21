La selección de baloncesto de Venezuela iniciará este viernes (5:40 p.m.) su accionar en la XX campeonato FIBA AmeriCup, cuando se mida a la representación de Canadá, como parte del grupo B del certamen que se disputará en el gimnasio Alexis Arguello de la capital nicaragüense, Managua, hasta el 31 de agosto.

Los dirigidos por el trujillano Ronald Guillén llegan al torneo de selecciones más importante del continente con la misión de consolidar un recambio generacional. El seleccionado batallará por quedarse con uno de los dos primeros lugares del grupo B, que completan Puerto Rico y Panamá, o como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Venezuela deberá pasar la página de lo hecho en la edición anterior, en la que finalizó séptima de la clasificación general, luego de terminar como la mejor tercera del grupo C por debajo de Estados Unidos y México. Sin embargo, el quinteto posteriormente quedó eliminado tras caer por marcador de 76-53 ante Argentina en los cuartos de final.

Los experimentados David Cubillán (base) y Windi Graterol (pívot) serán los encargados de liderar a una nómina que completan José Ascanio (pívot), Elian Centeno (alero), Anyelo Cisneros (ala-pívot), Fernando Fuenmayor (ala-pívot), Carlos Fulda (escolta), Yeferson Guerra (escolta), Enrique Medina (pívot), Edwin Mijares (base), Franger Pirela (base) y Yohanner Sifontes (base).

Entre los jugadores a seguir resaltan Yohanner Sifontes y José Ascanio, quienes lucieron en los clasificatorios con promedios de 10,8 puntos por juego y 6,5 unidades y 4,7 rebotes para el guariqueño, a pesar de ver pocos minutos (18,8). Anyelo Cisneros también destacó con promedio de 9,1 tantos y 4,2 rebotes.

Mejor actuación

Esta será la decimoctava participación de la selección de baloncesto en la competición que ganaron en una ocasión, siendo esta la celebrada en Ciudad de México, México, en 2015. En aquella oportunidad, la tropa del argentino Néstor «Che» García derrotó en la final 76 por 71 a Argentina para sumar este cetro a las medallas de plata y bronce obtenidas en 1992 y 2005, respectivamente.

En lo que refiere a los países que conforman los grupos A y C de la AmeriCup, el primero lo integran Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas, a la vez que en el segundo hacen lo propio República Dominicana, Nicaragua, Argentina y Colombia.