El legendario artista de reguetón, Ramón Luis Ayala Rodríguez, que estrenó unas semanas atrás un nuevo tema musical bajo otro seudónimo, tuvo que hacer esto debido a que no puede usar el nombre «Daddy Yankee» tras una disputa legal por los derechos del mismo.

Se especula que la decisión de retirarse de los escenarios y la posterior venta de su catálogo musical por una cifra millonaria a la compañía discográfica Republic Records estuvieron relacionadas con este conflicto.

Tras su separación en malos términos con su ex esposa, Mireddys González, se conoció que la misma le prohibió el uso del qué fue su nombre artístico por varias décadas, por lo que ahora es conocido como DY, una abreviación que ya había utilizado en el pasado.

Aunque los detalles del acuerdo de venta de su catálogo no se han hecho públicos, se cree que una parte sustancial de la negociación incluía los derechos sobre el nombre «Daddy Yankee», que ahora pertenece a Republic Records, aunque esta información no ha sido confirmada.

En la actualidad, Ramón Luis Ayala Rodríguez se ha centrado en su fe, convirtiéndose en pastor evangelista y predicando la palabra de Dios. Su nueva etapa de vida marca una clara transición lejos del personaje que lo llevó a la cima, y la imposibilidad de utilizar su antiguo nombre refuerza esta separación.

Aunque los fans de todo el mundo recordarán a Ramón Luis Ayala Rodríguez como «Daddy Yankee», su legado musical perdurará a través de sus innumerables éxitos.

De momento el boricua se mantendrá con su nuevo nombre artístico, evitando el uso de Daddy Yankee y así cualquier problema nuevo legal en la disputada que sostiene todavía. Por lo que DY seguirá siendo la firma de las próximas canciones que decida publicar en un futuro.