El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la imputación de Zhyara González, acusada de hacerse pasar como candidata de la Alcaldía de la Guayana Esequiba.

Informó que la aprehensión la llevó a cabo el Ministerio Público (MP) del estado Bolívar.

Alertó que la fémina está acusada por “alardamiento o valimiento de relaciones e influencias, estafa agravada continuada, usurpación de funciones y falta atestación ante funcionario público”.

La información dada a conocer en su cuenta de Instagram, reseña que la mujer solicitó “grandes sumas de dinero haciéndose pasar como funcionaria” para extorsionar empresas.

González pedía “dinero y materiales de construcción con el fin de lucrarse ilícitamente” y además alardeaba “de tener relaciones e influencias con miembros del Estado”.

Del mismo modo, utilizaba su nombre para especificar que podía llegar a ser “una alcaldesa”.