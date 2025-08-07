En Tumeremo fue instalado el Consejo de Recreación Municipio Sifontes. Esta acción «es parte de los objetivos para trabajar en la preparación y articulación de actividades recreativas en la localidad.

Previamente se realizó un consejo con la juventud, espacio en el que dictó todas las líneas para comenzar con esta iniciativa a nivel nacional y municipal, donde en el Plan Comunitario estarán presentes los niños, niñas y abuelas de todas las comunidades.

Esta actividad se realizó en la sede de la alcaldía de Sifontes y se trabajará con los voceros de las comunas y circuitos comunales en deporte, recreación y cultura.

A este acto asistieron: El Ministerio de la Juventud. Juventud Socialista, la Gran Misión Venezuela Joven, Ministerio del PP Educación, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, Recreadores, Abuelos y Abuelas de la Patria, Gran Misión Viva Venezuela, Gran Misión Venezuela Mujer, Ministerio del PP Comunas, Protección Civil, Policía del Estado Bolívar, Misión Alimentación CLAP, FFM, Juventud Universitaria, Misión Ribas y la Misión Robinson. (Prensa Alcaldía Bolivariana de Sifontes).