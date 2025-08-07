Trabajadores de la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación del estado Bolívar arrancaron este miércoles en horas de la noche, la última fase de alumbrado público en la avenida Guayana del municipio Caroní.

Alumbrado público, asfaltado con más de 32 mil toneladas colocadas, planes de embellecimiento integral, recolección de desechos sólidos, mejoras en plazas y espacios públicos y rehabilitación de infraestructuras, son parte del avance en materia de servicios públicos de la gobernadora Yulisbeth García.

Última fase de alumbrado

A propósito del despliegue de servicios públicos y mejoras viales, este miércoles en horas de la noche, la líder regional orientó la activación de la última fase de alumbrado público en la avenida Guayana, parroquia Unare del municipio Caroní.

Este proyecto que inició en la redoma de Bauxilum, conocida como “La Piña”, está en su fase de culminación, llegando a la redoma Octava Estrella, antiguo Makro en Alta Vista.

Son más de 3.5 kilómetros de mejoras y colocación de luminarias, limpieza integral y mantenimiento para brindar mayor seguridad vial a quienes diariamente transitan por esta zona.