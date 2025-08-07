Continúan los trabajos de asfaltado en la Troncal 10 del estado Bolívar, en el tramo que conecta a los municipios Caroní – Piar.

Las cuadrillas del Gobierno Bolivariano están desplegadas justo en el sector Palo Grande, ejecutando la colocación de capa asfáltica para avanzar en la culminación de este tramo y seguir con el proyecto hacia otros municipios.

Además del asfaltado; esta obra incluye alumbrado, demarcación horizontal y delineado de separadores viales para garantizar mayor seguridad del tránsito. Se trata de un plan estratégico nacional que busca la rehabilitación de la vialidad para el impulso del desarrollo económico del estado Bolívar.

Hasta la fecha son más de 32 mil toneladas de asfalto que han sido colocadas durante la gestión “Por amor a Bolívar” de la gobernadora Yulisbeth García, quien tiene 73 días trabajando por el bienestar del pueblo.