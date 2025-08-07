Venezuela muestra un significativo repunte en la producción de cereales estratégicos, en especial arroz y maíz en 70 y 71%, respectivamente, como resultado de las políticas agrícolas promovidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, orientadas a fortalecer la soberanía agroalimentaria.

Así lo informó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, quién detalló que la superficie cultivada de arroz aumentó en más de 25 mil hectáreas, lo que representa un crecimiento del 70% respecto a ciclos anteriores, lo que representa un impacto positivo en el abastecimiento nacional.

En cuanto al maíz, reportó un crecimiento acumulado del 71% en la producción de maíz blanco y un impresionante 229% en maíz amarillo desde 2018. “A pesar de los efectos climáticos adversos, como las fuertes lluvias que afectaron el 40% de la siembra planificada en Portuguesa, el estado Guárico logró compensar el déficit, superando su meta inicial de 90.000 hectáreas y alcanzando 150.000 hectáreas cultivadas”, aseguró.

“Este esfuerzo refleja nuestra firme voluntad de consolidar la producción nacional de alimentos y avanzar hacia una proyección exportadora, posicionando a Venezuela en mercados internacionales con rubros de calidad y origen soberano”, aseveró el ministro León.

Refirió que estos avances forman parte del plan estratégico productivo del Ejecutivo Nacional, enfocado en la diversificación económica y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria como pilares del desarrollo productivo.