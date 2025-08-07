Una parte del muro de contención que protege a Tucupita de inundaciones durante el invierno fue intervenido este jueves por la gobernación de Delta Amacuro para su recuperación en el sector Los Corronchos del municipio de Tucupita.

En una sección del dique se generaron varias cárcavas o zanjas que estaban debilitando el muro, lo que ameritó un trabajo de inmediato por parte de un equipo de infraestructuras.

En función del continuo incremento del nivel del río Orinoco, el pasado martes se creó una sala situacional que ha comenzado a coordinar nuevas visitas al Delta Medio, donde más de dos mil personas han quedado damnificadas, y se planea la distribución de alimentos y medicinas en una segunda etapa. Adicionalmente, se están llevando a cabo monitoreos al dique de contención y a la pequeña compuerta de El Cierre en Tucupita.

Adicionalmente, el miércoles se atendió a más de 10 familias afectadas por la crecida del río Orinoco en Coporito, municipio Tucupita del estado Delta Amacuro, donde se dotó de alimentos y medicinas a los vulnerados.