En la oficina de Nueva Prensa Digital, N!tsuol de 23 años y Liam, 10 años menor, hablaron con calma, como quien se detiene a repasar el camino andado. Son hermanos, músicos y compañeros de banda.

Juntos forman N!tsuol, un proyecto de rock alternativo nacido en 2020 que, a pesar de su corta trayectoria, ya empieza a hacerse un lugar en la escena independiente de Ciudad Guayana.

«Todo empezó como algo solista, por eso lleva mi nombre», cuenta Nitsuol, el mayor. «Pero Liam fue aprendiendo batería, y se unió poco después. Desde niños siempre nos gustó la música por influencia de nuestros padres».

Compartir techo y escenario

Ser familia les da ciertas ventajas. Ensayan en casa, se entienden sin hablar mucho y pueden organizarse con más facilidad.

Pero también enfrentan desafíos: hay una diferencia de edad de diez años entre ellos.

«Yo estoy en la universidad y Liam en el colegio, así que a veces toca organizarnos bien para que todo fluya», explica Nitsuol.

Aun así, coinciden en que lo fundamental está claro. «Nos gusta hacer esto, y por eso seguimos».

Aunque lo dicen con sencillez, es evidente que hay más que compromiso detrás del proyecto. Hay una hermandad que se refuerza en cada canción.

Una banda sin etiquetas

N!tsuol no quiere que lo encasillen. Aunque se mueven dentro del rock alternativo, sus influencias van desde Pane a Este Disco y Twenty One Pilots hasta My Chemical Romance y Harry Styles.

Por eso, en lugar de definir su estilo, prefieren describirlo como una «licuadora de sonidos».

Entre sus canciones más importantes está Stigmatized, que marcó un punto de inflexión en su evolución artística.

Pero es We Can Do It, su lanzamiento más reciente, la que mejor refleja el sonido al que aspiran actualmente: más sólido, más colaborativo, más suyo.

De Ciudad Guayana para el mundo

Desde que comenzaron, han sido invitados a proyectos como Ciudad Sónica y otros espacios donde la escena local se abre paso.

Aunque todavía están creciendo, valoran cada presentación como una experiencia de aprendizaje.

«Yo creo que el principal papel sería inspirar a otros jóvenes que también quieran dedicarse a la música», dice Nitsuol. «Queremos que vean que sí se puede, que con constancia y dedicación todo es posible», añade Liam.

Lo que se viene

Con nuevos temas en proceso, más contenido por publicar y varias presentaciones por venir, N!tsuol avanza sin prisa, pero con firmeza.

«Tenemos otras responsabilidades, pero esto es parte de nuestra vida también. Lento, pero seguro», resume Nitsuol.

Antes de despedirse, N!tsuol invita a seguirlos en su Instagram como @nitsuol, además de dar las gracias por el apoyo y escuchar.