El Ministerio Público informó este jueves la aprehensión de dos sujetos imputados por el delito de femicidio agravado en contra de Génesis Medina, una joven de 21 años, cuyo caso ha estremecido no solo a la comunidad local sino a toda Venezuela.

Según las declaraciones del Fiscal General, Tarek William Saab, los imputados George Rangel y Keiwart Rangel citaron a su víctima en una finca del municipio San Felipe, estado Yaracuy, lugar donde se presume que mantuvo una relación sentimental con uno de los involucrados.

En ese sitio, en el sector conocido como Los Samanes, los agresores obligaron a Génesis, quien se encontraba en estado de gestación, a ingerir «píldoras abortivas». Al negarse, la sometieron con violencia: la amordazaron y la sepultaron aún con vida en la hacienda, después murió.

El cuerpo de Génesis fue encontrado el lunes 4 de agosto, tres días después de su desaparición.

Estaba enterrado, atado de manos y amordazado, en una finca ubicada en el municipio Veroes. La joven había salido ese sábado desde la panadería donde trabajaba y nunca regresó, generando gran preocupación entre familiares y la comunidad.

La investigación, que ha contado con la participación de funcionarios de seguridad y el Ministerio Público, logró esclarecer la cruel verdad y detener a los responsables.

Se espera que próximamente se realicen las audiencias para formalizar la imputación de los dos sujetos señalados por este femicidio agravado.

La comunidad exige justicia para Génesis Medina, una joven a la que le arrebataron la vida y sus sueños, dejando un vacío y un llamado urgente para erradicar la violencia de género.