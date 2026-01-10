Desde el giro espiritual del «Big Boss» hasta las nuevas texturas del regional mexicano y el pop-rock, la industria musical arranca el 2026 con propuestas que apuestan por la introspección y la fusión de géneros.

Renacimiento de Daddy Yankee

El icónico reguetonero puertorriqueño, Daddy Yankee, continúa consolidando su nueva etapa personal y artística con el lanzamiento de una versión inédita de «ABCD». En esta ocasión, se une a Alex Zurdo para transformar el tema original de su álbum Lamento en baile.

Esta colaboración no solo refresca el sonido, sino que profundiza en un mensaje de reflexión personal y búsqueda de propósito, marcando la pauta de lo que será su propuesta creativa para este año.

Fusión y nostalgia: «Colgando en tus manos»

Uno de los clásicos más coreados del pop en español recibe una reinterpretación audaz. El mexicano Miguel Cornejo presenta una renovada versión de «Colgando en tus manos», el éxito que lanzaran Carlos Baute y Marta Sánchez.

Apoyado por el grupo Estilo Sin Límite, Cornejo logra un equilibrio entre la balada original y el vigor de los corridos tumbados, sustituyendo la instrumentación tradicional por la energía de los requintos y el tololoche.

Ritmos urbanos y empoderamiento femenino

La escena puertorriqueña sigue marcando tendencia con dos lanzamientos de alto impacto.

El primero de J Castle y Lyanno, que estrenaron «Brincar» junto a Hades66. El dúo entrega una pieza de trap rítmico diseñada específicamente para dominar las pistas de baile.

Por su parte, tras el éxito de su segundo álbum, la cantautora Gale presenta «Me tiene». En una mezcla de pop-rock con matices punk, donde explora la catarsis y la liberación que llega tras el fin de una relación fallida.

Evolución de Sasha

Finalmente, el artista emergente Sasha inicia un nuevo ciclo artístico con «Dos amores».

Producido por el panameño Dímelo Flow, el sencillo navega por la tensión emocional y la vulnerabilidad, fusionando una estética urbana moderna con una narrativa introspectiva sobre el conflicto afectivo.