El candidato presidencial por el partido Asamblea de Renovación y Esperanza para el País (AREPA), Daniel Ceballos expresó su compromiso con el pueblo venezolano, enfocándose en recuperar el ingreso de los ciudadanos, la seguridad social, resolver el problema eléctrico y eliminar la reelección indefinida.

«Estaba viendo que podemos tener no solamente una capacidad de suministrar a nuestra gente sus necesidades más básicas, sino que el mundo hoy está sediento de energía y pudiese tener en nosotros una producción de energía, Venezuela podría ser la batería del mundo», dijo.

Sin embargo, señalo que hoy Venezuela se encuentra sumida en una «batalla» entre los mismos venezolanos que se ha extendido durante 25 años, pero que una mayoría sí desea un cambio en el país.

Para Ceballos, más del 85 % de los venezolanos quieren un cambio político y que su partido AREPA se encuentra comprometido con ese cambio.

«Es por eso que hemos planteado que nuestra prioridad es la gente. No es la agenda de los políticos, nuestra agenda es la agenda de la gente», aseguro.

Las prioridades de Ceballos como candidato presidencial son la recuperación del salario, punto fundamental, a su juicio, para que Venezuela recupere su ingreso, la recuperación de la seguridad social y por último recuperar el sistema eléctrico nacional.

«Esto es un compromiso que hacemos con la gente, en la agenda de la gente, pero no puedo dejar de lado decirles que también hay dos compromisos más. El primero, que la reelección indefinida debe terminar, nosotros vamos a sacar la reelección indefinida de la Constitución, porque eso solo ha prolongado los malos gobiernos y el segundo es que no existirá una cacería de brujas hacia los demás partidos políticos», explico.

Ceballos invita a la participación este 28 de julio

Asimismo, resalto la importancia de votar en las elecciones del 28 de julio para lograr en el tan «esperado cambio» en el mandato actual para resolver los problemas de la gente.

«Los venezolanos que quieren participar, a ellos les decimos, voten. Es sencillo, usted se levanta, se come su arepa que está servida y con esto está cambiando a Venezuela. Porque no hay que complicarle a los venezolanos que por más de 25 años han tenido la cosa puesta arriba», asevero.

Por esto, se encargará de «resguardar y garantizar» el voto del venezolano, estando presente para «cuidar ese voto».

Bitcoin: alternativa descentralizada

Por su parte, Ceballos, destaco que el bolívar en Venezuela se devaluó y la gente usa dólares, pero «vienen con sanciones» y plantea el uso del bitcoin como una alternativa descentralizada.

«Venezuela está dolarizada, porque nuestro Bolívar se devaluó. Y se devaluó más de 2 millones por ciento y todos recuerdan el día que se murió el billete de 100. Bajaron allá en mi tierra, en los Andes, los campesinos que tenían guardados no sé cuántos billetes de 100 bajaban con carretillas para ir a cambiarlo», comento.

Es por ello que coloca el Bitcoin como un alternativa, debido a que es una moneda descentralizada que no depende de nadie, sin ningún banco central al cual responder o reciba sanciones de ningún gobierno.

«Yo creo que Venezuela puede tener una oportunidad importante, pero no en ensayo como los que se hicieron desde el gobierno, no. Porque además eso no está, digamos, relacionado con la experiencia del Bitcoin en el mundo crece la demanda de Bitcoin y hoy está alrededor de cerca de 70 mil dólares el Bitcoin», insistió.

Ceballos se considera una persona que toma con total seriedad que utilizar este tipo de moneda es una forma factible para fortalecer la economía de Venezuela y de que el venezolano pueda ahorrar.

No obstante, no quisiera tomar este decisión unilateralmente en el hipotético caso de asumir la presidencia del país, sino debatirlo con todos los venezolanos.

Por lo tanto, uno de sus principales objetivos como candidato presidencial es dar a conocer que busca recuperar la economía y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.