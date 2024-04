Una vez más el 80% del municipio Piar, no cuenta con agua potable desde la tarde de este miércoles, Hidrobolívar aún no se pronuncia sobre qué pasó o cual fue la falla, situación que preocupa a los habitantes, los cuales, a su vez solicitaron a la gerente, mejorar el servicio porque el mismo no llega a muchas comunidades de la localidad.

Lorena Carvajal, residente en el sector La Floresta, señaló que siempre es una tubería matriz que se fractura, hacen el arreglo y el problema continúa.

En una entrevista realizada a varios habitantes del municipio, señalaron que desde hace cinco años el 60% de las comunidades de Upata, presentan problemas con el vital líquido, según, los manifestantes, nunca se ha mejorado a cabalidad la situación en la Planta Torre Chiripon, todo lo contrario, sólo recibe un paliativo que dura unas semanas.

Caren Ortiz, otra de las afectadas en el casco central expresó su molestia porque la hidrológica no anuncia sobre el problema que presenta la Planta, “no tengo agua ni para cepillarme, nunca avisan para nosotros tomar las previsiones a tiempo, es una mala gerencia que existe en la localidad, nadie se pronuncia sino luego de dos días y cuando ven que no pueden solucionar”.

Así como Ortiz, existen cientos de familias que quedaron sin el preciado líquido para poder cumplir con las labores domésticas, en otros casos, el 60% de los sectores en el municipio padecen del vital líquido desde hace más de 5 o 20 años, a pesar de hacer llamados a Hidrobolívar para que inspeccione porque se debe la ausencia del servicio, no son tomados en cuenta.