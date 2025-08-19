La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha anunciado la lista oficial de los 12 jugadores que estarán representando al país en la FIBA AmeriCup 2025, donde figuran el base David Cubillán y el escolta Yohanner Sifontes.

El campeonato se llevará a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello de la ciudad nicaragüense Managua desde el 22 al 31 de agosto.

Cubillán, jugador de Trotamundos de Carabobo, se erige como una de las bases de mayor trayectoria en el equipo con experiencia y liderazgo son un pilar fundamental para guiar a la Vinotinto de las Alturas y a los nuevos talentos.

El experimentado de 38 años lo acompañara la juventud de Sifontes, con 29, quien llega al torneo con grandes aspiraciones. Su presencia añade dinamismo y un valioso aporte ofensivo al perímetro venezolano.

La combinación de la veteranía de Cubillán con la destreza de Sifontes, junto a otros nombres de experiencia como Edwin Mijares y Windi Graterol.

Además, contarán con el empuje de los prospectos como Carlos Fulda y Enrique Medina,

Con esta convocatoria, el seleccionador Ronald Guillen apuesta por un equipo balanceado y competitivo.

Camino de Venezuela en AmeriCup

El camino de Venezuela comenzará en el Grupo B, donde se enfrentarán a rivales de gran calibre como Canadá, Puerto Rico y Panamá.

El debut está programado para este viernes, 22 de agosto a las 5:40 de la tarde -hora venezolana-, contra la selección canadiense, siendo el desafío más exigente que tendrá, pero sin quitar la mirada de la clasificación.

Luego, el día sábado, 23 de agosto, jugará contra Puerto Rico a las 8:40 de la noche, mientras que el lunes, 25 de agosto, se verá con Panamá a las 3:10 de la tarde para el cierre de la fase de grupos.

Clasificación a los cuartos de final

Los dos primeros equipos de cada grupos, junto a los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final, manteniendo vivas las esperanzas de gloria continental.

Los cuartos de final se jugarán el jueves, 28 de agosto, mientras que las semifinales se llevarán a cabo el sábado, 30 de agosto.

La final se disputará el domingo, 31 de agosto, donde se conocerá al campeón del continente.

Convocatoria de Venezuela

Base

David Cubillán(Trotamundos de Carabobo – VEN)

Edwin Mijares (Club Ciclista Olímpico – ARG)

Franger Pirela (Cocodrilos de Caracas – VEN)

Escolta

Carlos Fulda (Gladiadores de Anzoátegui – VEN)

Yeferson Guerra (Club Atlético Unión – ARG)

Yohanner Sifontes (Basquete Unifacisa – BRA).

Alero

Anyelo Cisneros (Gimnasia y Esgrima de Comodoro – ARG)

Fernando Fuenmayor (Trotamundos de Carabobo – VEN)

Ala pívot

José Ascanio (Club Ciclista Olímpico – ARG)

Elian Centeno (Pioneros del Ávila – VEN)

Pívot

Windi Graterol (Spartans Distrito Capital – VEN)

Enrique Medina (Spanish Basketball Academy – ESP)