El portero David Reyes de Guayanés FC y el delantero Orlando Lando, este último en su condición de atacante del elenco Atlético San Félix, terminaron de consolidar una destacada ronda eliminatoria de la Liga Máster Senior de fútbol de Ciudad Guayana, al lograr los méritos de valla menos batida y mejor goleador.

Reyes actuó con su elenco guayacitano, en un total de 18 juegos como titular de los cuales dejó 16 de ellos con la valla imbatible, recibiendo apenas 2 de los seis que permitió el equipo en todo el campeonato, mientras el otro arquero que estuvo en la portería del equipo que dirige Orlando Velásquez, fue Juan Carlos Burgos.

La jornada final de la ronda eliminatoria del Máster Senior enfrentó en la cancha “Alexis Zamora” de la Iglesia Virgen del Valle al líder Atlético San Félix y al Guayanés FC que se trenzaron en un intenso duelo que terminó finalmente con la paridad a cero goles por lado, donde precisamente Reyes mostró el porqué logró finalmente el honor de la valla menos batida.

Y en este mismo encuentro, se jugó también, el renglón de goleador del campeonato, que finalmente se llevó Orlando Lando del cuadro de San Félix (que terminó la eliminatoria con 44 puntos), a expensas del jugador del Junior de Guayana (cuarto con 39 unidades) Amado Reales que en el primer partido jugado en esta fecha en la misma cancha, solo pudo marcar en par de ocasiones, habiendo desperdiciado por lo menos otras tres muy claras, en una jornada donde disputaba el liderato individual antes referido.

Así las cosas la jornada del Junior de Guayana se fraguó con una goleada por 4-1 sobre Villa Colombia, que terminó noveno con 15 puntos. Por los vencedores Reales marcó en par de ocasiones sobre los minutos 17 y 39 y se completó la goleada juniorista con par de dianas de Luis Valderrey a los 41 y 53, marcando Anthony a los 30 del primer tiempo, el empate transitorio por parte de Villa Colombia.

Los Olivos bombardeó al Colegio de Ingenieros

En otro de los encuentro de esta categoría Máster Senior, el equipo de Los Olivos (segundo en la tabla con 42 puntos, pero mejor diferencia de goles que el Centro Italo) sacó todo su arsenal futbolístico para golear categóricamente al Colegio de Ingenieros por 7 tantos a dos.

Los tantos de la holgada victoria del cuadro que dirige técnicamente Manolo De León, fueron marcados por intermedio de Hassan AL Esber, Carlos Boada en par de ocasiones, Robert “Bobby” Ellie quien también marcó dos veces, Armando “Mandinga” Da Silva, Libaldo Blanco y Benito Rojas. Por los Ingenieros descontó con un doblete, Alí Sánchez.

En los otros encuentros que cerró esta última fecha de la ronda eliminatoria, el Centro Portugués venció por 2-1 a la UCV, mientras que Profesores y Arauco Bauxilum igualaron a cero goles por lado.

Culminada la ronda eliminatoria, el hexagonal semifinal que seguirá a continuación, se jugará bajo el formato todos contra todos, arrancando con la llaves del 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4, quedando la primera fecha con Atlético Sam Félix vs Arauco Bauxilum, Los Olivos vs Guayanés FC y Centro Italo vs Junior de Guayana, que arrancará el próximo fin de semana.