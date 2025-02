En un hecho que ha sorprendido al mundo, el joven venezolano Adrián Simancas, de 24 años, ha sobrevivido a una experiencia increíble: ser tragado por una ballena y posteriormente expulsado, mientras navegaba en kayak en aguas de la Patagonia chilena.

El incidente, ocurrido en la bahía de Punta Arenas, fue registrado en un video que se ha viralizado rápidamente, mostrando el momento en que la ballena abre sus fauces y engulle al joven kayakista. Las imágenes son impactantes y han generado asombro y preocupación en redes sociales.

«Si no se hubiese grabado, difícilmente lo hubiese contado, porque ni yo mismo lo creía», declaró Simancas en entrevista exclusiva con Shirley Varnagy, tras el incidente. «Todo fue muy rápido, sentí que algo me rozó la cara, una textura bien babosa, se cierra y se hunde».

A pesar de la impactante experiencia, Simancas mantuvo la calma en todo momento. «Yo cerré los ojos y sentí como un revolcón de una ola, y en un segundo, dos, sentí que el chaleco salvavidas me empujó hacia arriba y fue cuando salí», relató.

El joven atribuye su supervivencia al traje seco que llevaba puesto, el cual le protegió de la hipotermia en las frías aguas del sur de Chile. «Lo que me salvó fue el traje seco, que está hecho como de un plástico que no permite el paso del aire, del agua, y ayuda a mantener la temperatura», explicó.

¿Quién es Adrián Simancas?

Simancas, quien reside en Punta Arenas desde hace seis años, es un aficionado al kayak y cuenta con experiencia en este deporte. «Llevo aproximadamente un año, quizás un poco más, con estas prácticas de kayak inflable, diseñado para ese tipo de rutas de bahía, ríos, rápido», comentó.

A pesar del susto, Simancas no ha perdido su amor por el mar y tiene previsto volver a navegar en el futuro. «No tengo miedo de regresar al mar, no más que antes, le tengo respeto al mar, una fascinación también», afirmó. «Las ballenas son seres muy inteligentes, muy antiguos que no nos van a hacer daño, no debería quizás estar tan cerca, eso nos puede encender alarmas del cambio climático. Me gustaría volver».