Ante la crisis o situación que está viviendo los venezolanos, donde el municipio Piar, no se escapa de esa realidad, padres y madres de familias, hasta profesionales de educación y otros licenciados, decidieron salir a las calles de Upata, a expender cualquier producto como; jugos, cigarrillos, compra y venta de dólares, churros, chicha, perros calientes, tapa bocas, entre otros artículos.

Cada vez es mayor el número de vendedores informales en las calles del centro de la ciudad, los cuales buscan las maneras poder llevar el sustento a sus hogares, quienes continúan desempleados, optan por comprar rubros y así venderlos a los consumidores, Jonathan Morales, manifestó que dejó su trabajo de docente para dedicarse a vender café y jugo.

“Era muy poco lo que cobraba como docente de aula, no podía mantener mi hogar con una familia de tres menores de edad, ahora lo que gano en la calle me ayuda a llevar los alimentos y los gastos de la escuela para mis niños, he tratado de buscar otro tipo de empleo, pero ha sido imposible, hay un porcentaje alto de desempleados que esperan por ser parte de las nóminas en las empresas básicas o construcciones que se están ejecutando en esta localidad”, explicó Morales.

Consciente de la situación

María Flores, quien es madres de cuatro adolescentes y licenciada en Administración, expresó, “tuve que tomar las calles junto a mis hijos para vender artículos, relojes, lámparas mineras, entre otros, estoy consciente de que la actividad que desarrollo no está dentro de las normas municipales, debido a que no pago impuestos, pero, debo buscar las maneras de buscar los alimentos a mi familia”.