Las familias del municipio Piar, esperaban que la autoridad municipal diera obsequios a los niños que acostumbran ir a las Plazas de la localidad, a disfrutar con sus amiguitos, labor que cada año realizaba junto con su equipo político, en esta ocasión, sólo recibieron regalos los niños que se encontraban en el Hospital Gervasio Vera Custodio, labor que es aplaudida por muchos, mientras que otros la esperaban en las Plazas.

Luzmila Garván, quien es madre soltera de dos niños menores resaltó, “lleve a mis hijos a disfrutar en la Plaza Bolívar, en un pequeño parque infantil, pero, no se podía por la cantidad de niños que había, además, ese parquecito no reúne las condiciones de seguridad y protección para nuestros hijos, debido a que los niños que utilizan el tobogán son afectados al caer al suelo, un espacio que debe estar cubierto de arena”.

Igualmente, Luisa guzmán, también manifestó que se debió agasajar a los pequeñitos de la casa con inflables, golosinas, payasitos, “hay muchas comunidades donde no hicieron nada para los niños en su día, y muchas madres no contamos con recursos para comprarle juguetes a sus hijos y tampoco sacarlos a comerse un helado o alguna chuchería, sé que no es obligación de un alcalde festejar ese día, pero, si muchas madres esperábamos más de las instituciones públicas o líderes de calles”.

Asimismo, la vecina recordó, que pasado año los niños recibieron juguetes dos veces, la primera fue el Día del Niño y la segunda vez fue el 23 de diciembre, por parte de la alcaldesa de Piar.

Foto 2 La ausencia de inflables y payasitos, se evidencio en las Plazas públicas de Upata

