El tequeño, el famoso pasapalo venezolano que en los últimos años se ha popularizado notablemente en el mundo, ha sido declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Así lo anunció el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter.

“Que lo sepa Raimundo y todo el mundo: el tequeño es Patrimonio Cultural de Venezuela. Hoy 20 abril tuve el gusto de firmar el certificado que deja constancia de la inscripción de esta delicia gastronómica de los Altos Mirandinos en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano”, escribió.

Con el mensaje venía un corto video, en el cual el funcionario manifestó: “Pueblo de Los Teques y de toda Venezuela, voy a tener el honor de firmar en estos segundos, el certificado de inscripción del tequeño como bien cultural de la nación venezolana”.

Esta delicia frita, rellena de queso y forrada en masa, quedó hace poco entre los 50 platos de queso mejor valorados del mundo. En el ranking de la famosa guía gastronómica Taste Atlas se ubicó en el puesto 18.

Es que no hay duda alguna de que el tequeño es un símbolo de la gastronomía venezolana, por más que algunos intenten decir lo contario.

Recientemente, la famosa cantante de música urbana Karol G desató la polémica al decir en un video que este era un snack colombiano. Pudiéramos inferir que la artista ha sido mal asesorada.

El tequeño no necesita defensa

En 2021, la Organización de Venezolanos por el Mundo, así como muchos otros compatriotas, declararon el 21 de octubre como el Día Internacional del Tequeño. Esto, con la idea de defender una comida típica del país, en una fecha que coincide con la fundación de Los Teques, ciudad mirandina donde se creó.

Precisamente, en aquel entonces, el periodista, escritor e investigador Miro Popic, compartía en su cuenta de Instagram un texto.

“El tequeño no necesita defensa. El es su mejor argumento. Nada más que probarlo para comprobarlo. Para reconocer el valor de su naturaleza, lo simple de su composición y la fuerza de su identidad. Su propio nombre lo explica para que no quede dudas de sus orígenes”.

Tras conocerse la noticia de que fue declarado Patrimonio Cultural, la Academia Venezolana de Gastronomía (AVG) compartió, en la misma red social, un texto firmado por Popic, quien también es uno de sus miembros.

Allí se deja claro que “la venezolanidad del tequeño no está en discusión, por lo que no hay nada que aclarar. Su cédula de identidad lo dice claramente. El gentilicio y la toponimia no dejan lugar a duda alguna. Lo que no tenemos certeza es sobre su partida de nacimiento y la receta originaria”.

En el texto, destaca el investigador que “la primera receta publicada de los tequeños está incluida en el libro Buen provecho. Caracas Cookery, publicado en nuestra ciudad capital en 1943”.