Venezuela experimentará sus días caluroso de este años 2025, debido a una declinación solar que incidirá sobre el territorio nacional, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

A su vez, indicó que entre el 20 de agosto y 22 de septiembre, la nación tendrá un aumento progresivo en la temperatura por este fenómeno natural que afectará las zonas bajas de despejadas.

Inameh alertó que como coincide con la temporada de lluvias, la humedad y la nubosidad pueden atenuar el calor.

De acuerdo al jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil se trata del segundo valor máximo de temperatura en el país, apuntando que el primero se registró durante marzo y abril, meses asociado a la temporada de Carnaval y Semana Santa.

Gil explicó , en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, que el valor medio de la temperatura será superior al de los meses anteriores.

Asimismo, añadió que «aunque en todo el país aumentará la sensación de calor, este fenómeno tendrá mayor impacto en zonas calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz».

Se espera que a mediados de septiembre los valores de temperatura retornen a la normalidad.