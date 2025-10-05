La Unidad de Nefrología (Uninef) ‘Vida y Salud’, ubicado en Puerto Ordaz, se encuentra en un estado de contingencia, debido a la escasez de máquinas de diálisis afectando a los pacientes y limitando drásticamente el tiempo vital de hemodiálisis de los que reciben.

Los afectados indicaron que actualmente hay ocho máquinas «negativas» y dos «positivas» están operativas, esta situación ha obligado al personal médico a racionar los tratamientos, en especial a los enfermos «negativos», que representan la mayoría, solo reciben sesiones de dos horas y 30 minutos y los atienden por estricto orden de llegada.

«Nos están dando dos horas y 30 minutos de diálisis para poder atender a todos por el déficit de máquinas. Estamos en una situación límite», expresaron los pacientes, quienes ven con angustia la problemática.

Cabe destacar que una sesión de hemodiálisis recomendada es de cuatro horas.

A pesar de la contingencia, los pacientes calificaron a los médicos como «héroes».

«Están realizando un esfuerzo sobrehumano para ofrecer la mejor atención posible con los pocos recursos que tienen y ante la presión del número de personas que deben atender en poco tiempo», indicaron.

Los pacientes renales informaron que llevan meses, desde el mes de febrero, esperando al técnico de los Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para la reparación de los equipos, destacando que este ente es el encargado de dotar y mantener las unidades de diálisis a nivel nacional.

En este centro reciben diálisis más de 300 personas.