Un primer grupo de activistas italianos de la Global Sumud Flotilla, detenidos por Israel el miércoles cuando intentaban llegar a Gaza, ya regresó a Roma tras ser expulsados del territorio israelí.

Los activistas llegaron pasada la medianoche al aeropuerto romano de Fiumicino en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines procedente de Estambul.

En la terminal fueron recibidos con coros de «Palestina libre» y aplausos por parte de aproximadamente 200 familiares y simpatizantes, según reportaron medios locales.

Este grupo es el primero de un total de 26 italianos que han salido de Israel luego de firmar voluntariamente su expulsión, poniendo fin a su detención por participar en la Global Sumud Flotilla.

Sin embargo, otros 15 activistas permanecen detenidos porque no aceptaron la expulsión voluntaria, por lo que deberán esperar la resolución de un juez, explicó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

En total, 137 personas de 14 países que fueron detenidas han sido deportadas desde Israel a Turquía el sábado. La flotilla originalmente viajaba con unos 450 activistas que aún esperan su expulsión del país.

Además, el viernes por la tarde arribaron a Roma cuatro parlamentarios de la izquierda italiana, opositores al Gobierno de Giorgia Meloni, quienes participaron en la iniciativa.

Se trata del diputado del Partido Demócrata, Arturo Scotto; la eurodiputada Annalisa Corrado; el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti; y la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas, Benedetta Scuderi.

Esta delegación italiana denunció el sábado ante la Fiscalía de Roma el «secuestro» de sus activistas y los ataques con drones contra los barcos que integraban la flotilla.