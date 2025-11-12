La Liga Oriental de Voleibol Máster 50, llegará a su fase semifinal y la gran final en tierras guayanesas, los días 21 y 22 de Noviembre a partir de las 10 de la mañana en la cancha de la Unidad Parroquia Simón Bolívar de San Félix, donde los equipos mejor posicionados en la tabla general de clasificación, aunque ya había equipos clasificado para los primeros lugares, pero en esta parada se estaban disputando la posibilidad clasificatoria para la cuarta posición entre dos conjuntos, que dependiendo de los resultados se podía subir o bajar para este último puesto clasificatorio, lo que demostró un nivel competitivo de esta Liga.

La competitividad fue muy palpable en cada encuentro, dejando claro que cada equipo aspiraba a los más alto de la tabla clasificatoria, a los organizadores de esta V parada en Cumaná, muchas gracias por sus atenciones, y a los equipos clasificados esperamos ver un buen espectáculo para la parada final.

Invitación a los equipos

La Directiva de la Liga Oriental Máster 50, extendió una invitación a toda la familia del Voleibol Máster a la parada Asterfinal de esta IV edición, de manera tal que la «LOVM50» y los equipos anfitriones esta está caso: Las Parcelas del Roble, Guerreros de Angostura, Fundación Bolívar Máster Los «Muñecotes» y el único representante del estado Sucre de Carúpano Santemakatu invitaron a lo que será una gran final digna y ejemplar de admirar en la versión máster 50, que seguramente será de altura.

Los conjuntos están bien equilibrados, donde en las otras paradas demostraron su garra competitiva y sus entrenamientos dando sus frutos.

La invitación reiteraron los organizadores a toda la colectividad y público en general, a disfrutar de esta semifinales y final los días viernes 21 y sábado 22 de noviembre en la famosa cancha de la Unidad en San Félix, donde se tendrán dos días de mucha adrenalina deportiva, compañerismo, compartir, hermandad, espíritu deportivo, donde los equipos darán el todo por el todo, dando un buen espectáculo de masificación y de mucha unidad.

Seguramente las barras retumbarán en la Unidad al ritmo de los tambores del bumbac y el Calipso, y un ambiente musical, ya que la delegación carupanera viene bien nutrida y carismática como buenos sucrenses muy alegres y buen sentido del humor.