Doha, Catar. El italiano Pierluigi Collina, excolegiado y actual presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, ponderó la tecnología del fuera de juego semiautomático, con la que aseguró que “se reducirá el tiempo en determinar un fuera de juego”, a la vez que no quiso dar un margen de tiempo e insistió en que, incluso con esta ayuda, “la decisión final será del árbitro principal”.

“Una de las mejoras es ese fuera de juego semiautomático, para reducir el tiempo que se tarda en determinar un fuera de juego. Por ello, en la FIFA han trabajado mucho en desarrollar esta tecnología. La decisión no va a ser instantánea, pero sí más rápida. Además, queremos enfatizar que le decisión final estará siempre en manos del oficial del partido sobre el terreno de juego”, dijo en una rueda de prensa en el centro de prensa de Doha (Catar) a dos días de que arranque el Mundial.

“El tiempo de respuesta dependerá siempre de las decisiones que hay que validar, pero más rápido va a ser seguro ya que el VAR no tendrá que trazar las líneas, añadió.

Collina aseguró que están “hablando” sobre la posibilidad de que se pueda escuchar la conversación entre los árbitros en el terreno del juego y el VAR, pero que “no” ocurrirá en Qatar2022.

Un fuera de juego semiautomático que fue explicado por Johannes Holzmüller, director de Tecnología e Innovación del Fútbol de la FIFA.

“En Brasil 2014 ya hablamos de esto, y ahora ya podemos ayudar a nuestros árbitros con el fuera de juego semiautomático. También queríamos mejorar la visualización de los fueras de juego para los aficionados, que sepan lo que está pasando”, comenzó su intervención.

“Es importante incidir en que esta herramienta no entra en valoraciones subjetivas sobre situaciones de posible fuera de juego”, apuntilló.

Un sistema que se puede llevar a cabo ya que el balón llevará en su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés), que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de vídeo para detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón.

Además, la nueva mejora tecnológica irá acompañada de doce cámaras instaladas bajo la cubierta de cada estadio para captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador que se tomarán 50 veces por segundo.

Holzmüller insistió en la necesidad de que se entienda más lo que está pasando durante las revisiones: “Después de que se tome la decisión y se comunique al árbitro en el terreno de juego, se genera una repetición en 3D que nos ayudará a crear una mayor visualización, para aficionados y periodistas, en fueras de juego muy difíciles de determinar”, declaró.

Por otro lado, Collina estableció las líneas rojas que marcarán los 129 árbitros de Qatar 2022 con el claro objetivo de “proteger a los jugadores”.

“No queremos tener en el terreno de juego entradas que puedan poner en riesgo la seguridad de los futbolistas. Para ello, hemos visitado las 32 concentraciones para darles la información a todos. Si en algún momento hay acciones que pongan en peligro a los jugadores, habrá sanciones disciplinarias”, aseguró antes de mostrar ejemplos como entradas con los tacos en posición elevada, impactando en pierna, pecho o incluso rostro, a la vez que usar el codo para protegerse en una lucha e impactar en el rival.

“El respeto no es solo una palabra, lo queremos ver sobre el terreno de juego en todo momento. Con el VAR y el fuera de juego semiautomático no aceptamos la simulación en esta competición y los árbitros tomarán medidas correspondientes para este tipo de conductas”, continuó.

“Si queremos proteger la imagen de este deporte y del Mundial no podemos aceptar gestos flagrantes en las protestas. Ese tipo de reacción no va a ser aceptada”, insistió.

Además, Collina comunicó que instó a los colegiados a que añadan lo que sea necesario en orden de recuperar el tiempo perdido por los diferentes parones que se dan durante un encuentro.

“Ya en Rusia pedimos a nuestros árbitros que fueran muy precisos con el tiempo añadido en cada partido. Queremos evitar que haya 40 o 45 minutos de juego activo. Cada vez que se produzca un incidente, como tratamiento de lesión, sustitución, penalti, tarjeta roja, celebración de gol -la cual quiero subrayar porque es un momento de mucha felicidad y puede durar hasta un minuto y medio-, el VAR… todo esto hay que compensarlo. Queremos dar más minutos a todos los aficionados que van a disfrutar del Mundial”, comentó.

Collina también recordó el cambio de interpretación en si es fuera de juego o no en caso de que se repita una acción parecida a la que ocurrió en el gol de Kylian Mbappé en la pasada final de la Liga de Naciones, una acción en la que el central español Eric García le habilitó al hacer ademán de cortar un balón que iba dirigido al galo cuando este se encontraba en posición antirreglamentaria.

“En el momento de la acción se vio movimiento del defensa hacia el balón y si lo tocaba era estar haciéndolo de manera deliberada. Por eso, ese gol era válido en ese partido y, después, tras un intercambio de opiniones entre los agentes del fútbol, consideramos que esa interpretación, que era bastante sencilla, era también un poco injusta hacia un defensa que en muchísimas ocasiones hace ese esfuerzo para intentar cortar el pase”, dijo.

“Por este motivo, ofrecimos una interpretación más adecuada y que respete el espíritu del fútbol. Ahora nos parece imprescindible que haya un control del balón, o probabilidad de tener el control del balón; aunque no lo consiga por un error propio”, explicó.

Por último, Collina quiso dejar claro que ninguna de las seis mujeres que arbitrarán en Qatar 2022 tienen restricción alguna para hacerlo en encuentros en los que participen países árabes.

“Desde el día que anunciamos la lista del cuerpo arbitral siempre he dicho que es una novedad y que capta atención e interés. Siempre pasa esto. Pero para nosotros son árbitras. Ese es el mensaje que les he traslado cuando asistieron al primer seminario; que no estaban aquí por ser mujeres. Nosotros seleccionamos al cuerpo arbitral para todos los partidos y las restricciones solo serán debido a cuestiones de neutralidad. Insisto, están aquí como parte de la FIFA y listas para oficiar todo tipo de partidos. Siempre, por supuesto, en función de su rendimiento y experiencia. La decisión se basará en esto”.

EFE deportes