La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un «bloqueo naval» previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses.

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al «bloqueo naval» que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en «relaciones libres, comerciales con el mundo» su crudo.

Economía de Venezuela creció un 8,5 %

La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025 y el país ya registra 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que lo pone «en el liderazgo como primera economía en América Latina», aseguró este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó el informe de gestión correspondiente al año pasado en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

Rodríguez dice que si le tocara ir a Washington iría de «pie», pero «no arrastrada»

Rodríguez, dijo este jueves que si le tocara ir a Washington iría de «pie» y «caminando», pero no «arrastrada», un pronunciamiento que se da doce días después de la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó Rodríguez en la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro.