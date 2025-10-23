En su intervención desde Caracas en la vigésima séptima Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), realizada en Doha, Catar, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos busca perturbar los acuerdos gasíferos que Venezuela mantiene con países del Caribe. La funcionaria alertó sobre la «amenaza guerrerista» de EE.UU. contra Venezuela y la región, donde el despliegue militar norteamericano se justifica en la lucha contra el narcotráfico.

Rodríguez acusó a Washington de intentar robar los recursos energéticos venezolanos, especialmente petróleo y gas, y de vender «fantasías» a un gobierno caribeño específico para que le arrebaten los acuerdos con Caracas, aunque no especificó de qué país se trata.

La vicepresidenta recordó que en septiembre, EE.UU. y Puerto España ratificaron medidas conjuntas para limitar el beneficio del gas venezolano al gobierno de Nicolás Maduro. Además, mencionó que la revocación de la licencia a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad para explotar el yacimiento Dragón en aguas venezolanas forma parte de la presión estadounidense.

Con la llegada al poder de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, Trinidad y Tobago dio por muerto el proyecto Dragón y reforzó sus relaciones energéticas con Guyana, Granada y Surinam. Sin embargo, Venezuela mantiene su defensa de la soberanía energética y aboga por el desarrollo compartido y complementario de los pueblos.