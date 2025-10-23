El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el jueves en Yakarta que buscará un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Este anuncio se dio en el contexto de una gira internacional para fortalecer relaciones con el Sudeste Asiático, donde Lula sostuvo una reunión con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

Lula, quien cumplirá 80 años en octubre, destacó que conserva la misma energía que cuando tenía 30 años, y subrayó su intención de participar en las elecciones a pesar de la edad avanzada.

El mandatario recordó su trayectoria política, incluyendo dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010, su retorno al poder en 2023 y la victoria sobre Jair Bolsonaro.

La derecha brasileña aún no ha definido un candidato claro para enfrentar a Lula, particularmente después de que el expresidente Bolsonaro fuera condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado.

La figura del bolsonarismo está fragmentada, con posibles candidaturas internas, incluyendo miembros de la familia Bolsonaro.

El anuncio de Lula llega en un momento político favorable para la izquierda en Brasil, con encuestas que lo colocan como favorito frente a cualquier aspirante del centro y la derecha para las elecciones del próximo año.