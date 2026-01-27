La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró este lunes que Venezuela debe pasar de tener las mayores reservas petroleras del mundo a convertirse en un «gigante productor» como Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí, durante un encuentro con representantes de empresas del sector hidrocarburos.

«Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela», expresó Rodríguez, quien encabezó consultas sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta a la Asamblea Nacional (AN). Asistieron ejecutivos de Repsol (España), Chevron (EE. UU.), Shell (Reino Unido), firmas de China y Catar, y locales. El evento, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), promete iniciar el «camino» hacia el liderazgo productor.

La reforma incorpora «contratos de participación productiva», ya usados con Chevron, que elevan la inversión privada. Rodríguez destacó que este modelo logró para Chevron «la producción más alta en 25 años», con reservas en «mayor pico histórico».

Jorge Rodríguez, presidente de la AN y hermano de la mandataria, enfatizó que solo la inversión extranjera «disparará exponencialmente» la producción, con «seguridad jurídica» y arbitraje. Llamó a ser «draconianos» contra la corrupción en esta «etapa compleja».

En 2025, la producción alcanzó 1.081.000 barriles por día (bpd), quinto año consecutivo de crecimiento desde 2021 (636.000 bpd) y superando el promedio de 2019 (1.013.000 bpd), según datos oficiales.