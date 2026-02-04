La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que el país vive en «calma» tras un mes del ataque estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas y estados aledaños.

«El país está tranquilo, pero clama la libertad del presidente Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores», declaró Rodríguez en transmisión de VTV, acompañada por su hermano Jorge Rodríguez —presidente del Parlamento— y el ministro Diosdado Cabello. Reveló contactos telefónicos «en estos días» con Donald Trump y Marco Rubio, abogando por resolver diferencias vía «diálogo político y diplomático».

La operación, que dejó más de un centenar de fallecidos entre civiles y militares, unió a los venezolanos en rechazo a la agresión, según Rodríguez. «Venezuela ha transmutado y madurado; trabajaremos con esfuerzo para superar divergencias», enfatizó.

Maduro enfrenta en EE. UU. cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y vínculos con grupos terroristas. Desde el 5 de enero, Delcy asumió el cargo e impulsó medidas como venta de petróleo a Washington, reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversiones y un proceso exploratorio para retomar relaciones diplomáticas.