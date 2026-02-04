Fotografía de archivo cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, hablando durante un acto de gobierno el 30 de enero de 2026 en Caracas (Venezuela).EFE/ Palacio de Miraflores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que el país vive en «calma» tras un mes del ataque estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas y estados aledaños.

«El país está tranquilo, pero clama la libertad del presidente Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores», declaró Rodríguez en transmisión de VTV, acompañada por su hermano Jorge Rodríguez —presidente del Parlamento— y el ministro Diosdado Cabello. Reveló contactos telefónicos «en estos días» con Donald Trump y Marco Rubio, abogando por resolver diferencias vía «diálogo político y diplomático».

La operación, que dejó más de un centenar de fallecidos entre civiles y militares, unió a los venezolanos en rechazo a la agresión, según Rodríguez. «Venezuela ha transmutado y madurado; trabajaremos con esfuerzo para superar divergencias», enfatizó.

Maduro enfrenta en EE. UU. cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y vínculos con grupos terroristas. Desde el 5 de enero, Delcy asumió el cargo e impulsó medidas como venta de petróleo a Washington, reforma a la ley de hidrocarburos para atraer inversiones y un proceso exploratorio para retomar relaciones diplomáticas.

