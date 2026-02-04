The Strongest de Bolivia venció 2-1 al Deportivo Táchira de Venezuela este martes en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores, disputado a 3.650 metros de altitud en el estadio Hernando Siles.

Los goles locales llegaron vía penales: Jaime Arrascaita al 52′ y Víctor Abrego al 82′, este último en la repetición de una pena máxima inicialmente atajada al propio Arrascaita por Jesús Camargo e invalidada por invasión. Carlos Calzadilla descontó para Táchira al 31′ tras tiro de esquina.

El Tigre aurimarrón dominó con remates lejanos —destacó un atajadón a Jonathan Bustos—, pero Táchira resistió con defensa y contragolpes fallidos de Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo ante Rodrigo Banegas. Un gol de Adrián Estacio al 39′ fue anulado por mano previa de Arrascaita.

El ingreso de Carlos Roca potenció la banda izquierda boliviana, rompiendo el esquema venezolano tras el 1-1 transitorio. La vuelta será el 10 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal.